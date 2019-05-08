"В гости с ночевкой": в Литве мечтают путешествовать

Последняя поездка в рамках серии репортажей "В гости с ночевкой" в канун евровыборов позволила нашему корреспонденту познакомиться с Литвой. Он провел сутки в компании Далии Шмитьене, учительницы. Далия живет и работает в Клайпеде, выезжая два раза месяц на дачу.

Женщина успела за день показать корреспонденту Стюарту Оутсу и провинцию, и особенности городской жизни Литвы. Республика, вступившая в ЕС в 2004 году, страдает от оттока рабочей силы. "Очень много семей живут раздельно, жены с детьми здесь, а мужья на заработках в других странах Европы", - рассказала Далия.

Это особенно ощутимо в сельской местности, где остро не хватает рабочих рук. Муж Далии также уехал по контракту в Норвегию, женщина осталась с двумя детьми в Клайпеде. "Мне кажется, я должна трудиться там, где родилась", - признается она.

Вместе со Стюартом она отправилась на урок английского, в этот день у нее была группа взрослых. Среди ее подопечных - немолодая женщина, решившая освоить язык, "чтобы общаться с женихом дочери - немцем". Почти вся языковая группа ответила Стюарту, что пойдет голосовать на европейские выборы, "потому что это важно".

Ощущают ли жители Литвы положительное влияние членства в ЕС?

Для Далии ответ однозначен, она ценит свободу передвижения. И мечтает, что однажды власти ЕС "издадут закон, обязывающий путешествовать и знакомиться с каждой страной-членом".

И Далия, и ее дети неплохо знакомы с реалиями ЕС, легко отвечают на вопросы импровизированной викторины ("Кто возглавляет Еврокомиссию?", "Каково население ЕС?", "Где находиться самая дальняя северная точка ЕС?"): два правильных ответа из трех!

Подробности о поездке Стюарта в Литву - в очередном выпуске программы "В гости с ночевкой".