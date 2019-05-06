В Мексике отпраздновали 157 годовщину победы над Наполеоном

Тысячи людей собрались в Мексике, чтобы отпраздновать Синко де Майо, 157 годовщину со дня победы генерала Игнасио Сарагосы над французской армией Наполеона Бонапарта в битве при Пуэбле.

Местные жители, одетые в мундиры мексиканских и французских войск представили реконструкцию тех событий.

Синко де Майо отмечается на протяжении десятилетий. Этот праздник - символ мексиканского единства и патриотизма.

В рамках торжеств в разных странах мира проходят парады, фестивали еды, музыкальные представления, традиционные танцы с участием представителей мексиканских общин.

Особенно сильны традиции празднования Синко де Майо в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии.