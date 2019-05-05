Королевская процессия нового короля Таиланда Рамы X

Недавно коронованный король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) принял участие в традиционной процессии. Соладты в старинной форме пронесли его на золотом паланкине через исторический квартал Бангкока.

В медленном марше также приняли участие премьер-министр и другие высокопоставленные должностные лица, а также жена короля, королева Сутхида и одна из его дочерей, принцесса Баджракитиябха.

Зрители, толпившиеся на тротуарах вдоль 7-километрового маршрута парада, почти все были одеты в желтые одежды – цвет, тесно связанный с монархией.

66-летний король был одет в тяжелое, расшитое золотом одеяние и мягкую широкополую шляпу.

Марширующий оркестр из 109 человек играл мелодии, сочиненные его отцом, который был увлеченным музыкантом.

Процессия длилась более 5 часов.