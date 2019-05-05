Индонезия: намаз таравих перед Рамаданом

Верующие собрались для намаза таравих в индонезийской столице Джакарте по случаю начала священного месяца Рамадан.

Начало Рамадана, во время которого верующие мусульмане воздерживаются от еды и питья с рассвета до заката, иногда может приходиться на разные даты из-за региональных различий в точном времени начала месяца и различных интерпретаций календаря и религиозных мнений.

В Индонезии Рамадан начинается в понедельник 6 мая, и в ночь перед ним мусульмане отметили это событие, совершая таравих.