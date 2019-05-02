Леонардо да Винчи объединяющий

Президенты Франции и Италии вместе почтили память Леонардо да Винчи на церемонии, приуроченной к 500-летию смерти мыслителя. Официальные мероприятия проходили в городе Амбуаз на Луаре. Здесь в особняке Кло-Люсе да Винчи провёл последние годы жизни под покровительством короля Франциска I.

В ходе церемонии Эммануэль Макрон и Серджо Маттарелла возложили цветы к могиле Леонардо да Винчи. Вспоминая об одном из важнейших деятелей Возрождения, они говорили о близости двух стран, с которыми была связана его жизнь.

У Франции и Италии лучшие отношения, какие только могут быть. Дружба, которая давно сложилась между нашими странами и которую мы с президентом Макроном подтвердили, — эта дружба выдержит любые испытания. Серджо Маттарелла президент Италии

Заявления президентов не были лишены политического подтекста: совместную церемонию они провели на фоне охлаждения отношений между Парижем и Римом.

В те великие времена, когда человечество переживало фундаментальные перемены, лучшие представители наших стран объединили свои усилия. Вот почему связь между нашими странами и нашими гражданами невозможно разрушить, вот почему она крепче и глубже всего, что мы делаем. Эммануэль Макрон президент Франции

Франко-итальянские противоречия проявились и в организации мероприятий в память о да Винчи. Итальянская Лига Севера, которая входит в правящую коалицию, выступала категорически против отправки шедевров художника во Францию, обвиняя Париж в желании объявить флорентийца французом. В музейном комплексе Амбуаза настаивают, что как человек мира он не относится к какой— то одной стране.