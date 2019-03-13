Рим: Выставка к 500-летию со дня рождения да Винчи

В Риме открывается выставка «Наука до науки». Она приурочена к 500-летию со дня смерти всемирно известного живописца, скульптора, архитектора, ученого и изобретателя Леонардо да Винчи. По мнению организаторов, эта выставка - путешествие по культурному наследию и работам да ВинчИ. Основной акцент сделан на технологической и научной деятельности великого итальянца. В одной экспозиции собраны более двухсот работ от манускриптов до модели парашюта.

"В рамках одной выставки нам удалось собрать экспонаты из разных коллекций. Это и рисунки, и письма Леонардо. В основном экспонаты были предоставлены библиотекой Ватикана и другими крупными итальянскими библиотеками", - рассказывает куратор выставки Клаудио Джирджионе.

Выставка в Квиринальском дворце - резиденции итальянского президента – продлится до конца июня.