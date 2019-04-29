"Восстанавливайте с осторожностью!"

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить пострадавший от пожара собор Парижской богоматери в течение пяти лет, к открытию Олимпийских игр 2024 года. Однако французские и иностранные эксперты просят французского лидера избежать спешки в ходе реставрации всемирно известного собора. Под опубликованным в воскресенье в газете "Фигаро" призывом к Макрону поставили подписи 1170 специалистов. Они предлагают определить наилучший способ ведения работ и только после этого устанавливать сроки, в которые можно провести качественную реставрацию собора.