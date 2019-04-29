Япония: поединок плачущих младенцев

400 детей в возрасте от 6 месяцев до года приняли участие в конкурсе "Плачущий сумо" в храме префектуры Фукуи в центре Японии.

Цель конкурса - здоровье и благополучие малышей. Одетых в традиционные одежды и с повязками на головах их вручали по двое борцам сумо, которые издавали странные звуки и корчили страшные рожи, чтобы заставить детей расплакаться. По традиции, которой уже более 400 лет, тот из младенцев, который заплачет раньше или громче другого, считается победителем в поединке. Он получает в награду 30 кг риса "Кошихикари", который считается одним из лучших брендов. Считается, что такие поединки закаляют психику детей и делают их здоровее.

Одни малыши начинали плакать ещё до того, как их передавали борцам, другие продолжали безмятежно спать всё время поединка. Родители подбадривали своих отпрысков и фотографировали их.