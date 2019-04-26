Белый медведь сдал сперму

12-летнего белого медведя по имени Хадсон из американского зоопарка Брукфилд доставили с помощью переоборудованного бульдозера в медицинский пункт для обследования, предварительно усыпив. Животному, которое весит около 1000 фунтов, сделали компьютерную томографию и ультразвуковое обследование внутренних органов, чтобы убедиться в том, что медведь полностью здоров. После этого у Хадсона взяли образцы спермы, которые доставили в другой зоопарк для искусственного оплодотворения белой медведицы. Сперма Хадсона может быть использована во многих других зоопарках США для увеличения численности белых медведей.