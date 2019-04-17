Нотр-Дам после пожара с высоты птичьего полета

Обуглившаяся крыша и дыра вместо шпиля - так теперь выглядит с высоты птичьего полета собор Парижской Богоматери. Дрон снял на видео последствия мощнейшего пожара, который чуть не разрушил до основания одну из главных достопримечательностей французской столицы.

Во вторник была запущена национальная кампания по сбору средств на реставрацию. За два дня было перечислено около миллиарда евро. Значительную лепту внесли бизнесмены Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино: они пожертвовали 200 и 100 млн евро соответственно. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор восстановят за пять лет.