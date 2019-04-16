Аресты ради будущего

Более сотни человек задержаны. Таков результат манифестации эко-активистов в Лондоне. Накануне тысячи протестующих заблокировали крупные мосты и улицы в центре британской столицы, а также разбили окна в штаб-квартире нефтегазовой компании Shell. Оксфорд Серкус, площадь Пикадилли, Мраморная арка, мост Ватерлоо. Цель участников акции, организованной Extinction Rebellion, - привлечь внимание политиков к проблемам изменения климата. Они призывают сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году и создать Гражданскую ассамблею представителей общественности, которая возглавила бы борьбу с глобальным потеплением. "Нашим детям будет нечего есть", "Мы здесь ради будущего" - объясняют манифестанты.