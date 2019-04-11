Greenpeace выставляет счет политикам

Активисты неправительственной экологической организации Greenpeace развернули огромный плакат в центре Мадрида, призывая испанцев задуматься о том, какие последствия для климата и соблюдения прав человека несут предвыборные обещания политиков. В стране 28 апреля пройдут выборы в парламент.

Желтый баннер размером 300 кв.метров, который сумели растянуть активисты на небоскребах-близнецах, Башнях Колумба в центре испанской столицы, представляет собой счет, который предстоит "заплатить" избирателям в случае избрания тех или иных политиков. Greenpeace призывает основных политических конкурентов обратить внимание на борьбу с изменениями климата и сделать это своей приоритетной задачей после выборов.

По результатам последних опросов, у пяти партий есть реальный шанс пройти в законодательный орган Испании. Наблюдатели считают, что сегодня испанское общество как никогда разделилось в своих предпочтениях от левого до ультраправого политического лагеря. Впрочем, исход выборов не может предсказать никто: 42 % избирателей, как говорят опросы, до сих пор не определились.