Бриллиантовая свадьба императора Японии

За три недели до отречения от трона император Японии Акихито празднует бриллиантовую свадьбу. Он прожил в браке со своей избранницей императрицей Митико 60 лет. Пара познакомилась в 1957 году на теннисном корте, этот матч японцы назвали "любовным".

Акихито и Мичико Сёда поженились 10 апреля 1959 года; впервые в истории Японии наследник престола взял в жёны простолюдинку и католичку. Но это не единственное новшество, которое супруги внесли в 1500-летнюю историю Хризантемного трона. Акихито и Мичико пошли наперекор многовековым традициям, решив сами воспитывать своих троих детей, не отказываясь от участия в официальных мероприятиях.

Празднование 60-летия их свадьбы станет последним в 30-летнем правлении Акихито.

85-летний император отрекается от престола 30 апреля и уже на следующий день на Хризантемный трон взойдёт его старший сын наследный принц Нарухито.