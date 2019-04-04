Из Венесуэлы в Колумбию: вброд к лучшей жизни

Тысячи граждан Венесуэлы направляются к границе с Колумбией. Нехватка продовольствия, воды и медикаментов, высокая преступность - главные причины по которым люди покидают родину. Основные трассы, ведущие к приграничной Кукуте, все еще заблокированы, чтобы не пустить в Венесуэлу иностранную гуманитарную помощь, о которой договорилась оппозиция. Чтобы пробраться к колумбийской границе, венесуэльцы ждут пока спадет вода в реке Тачира. Кто-то намерен купить в Колумбии дефицитные товары и вернуться в Венесуэлу. Кто-то собирается остаться в соседней стране.