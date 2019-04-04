Кубинские бейсболисты могут играть в США

Кубинские бейсболисты могут играть в Соединённых Штатах. Опубликован первый список из 34 игроков, которым разрешено заключать контракты с Главной лигой бейсбола (МЛБ).

Отныне американские клубы будут платить кубинской стороне за трансфер спортсменов. Это немалые суммы для кубинского бейсбола, финансирование которого в последние годы было сильно урезано.

Спортивные чиновники надеются, что это восполнит потери Федерации бейсбола страны от бегства её лучших игроков в заграничные команды.

"Это правильный шаг, здесь много талантов. Нет больше необходимости в том чтобы идти окольными путями. У нашего бейсбола теперь есть всё для того, чтобы взлететь высоко, как он того заслуживает. Ведь мы - лучшие в мире", - говорит житель Гаваны

В МЛБ есть немало звёзд родом с Кубы: Ясиль Пуиг в "Цинциннати Редс", Йоенис Сеспедес в "Нью-Йорк Метс", Хосе Дариэль Абреу в "Чикаго Уайт Сокс"... Чтобы заполучить многомиллионные контракты, им в своё время пришлось бежать с Острова Свободы.

Теперь кубинские бейсболисты могут последовать их примеру, не рискуя лишиться гражданства родной страны.