"Бейб" Рут вновь идёт на рекорд

"Бейб" Рут вновь собирается побить рекорд - на этот раз на рынке спортивных сувениров. Бита легендарного бейсболиста, скончавшегося в 1948 году, выставлена на аукцион, и за неё рассчитывают выручить не менее миллиона долларов, а то и намного больше.

У этой биты славная история: именно ею спортсмен, которого прозвали "Султаном удара", выбил свой рекордный 500-ый хоум ран 11 августа 1929 года.

"Этот предмет самым тщательным образом осмотрели лучшие эксперты, у них есть точные данные о его весе, размерах, подтверждающие, что это действительно та бита, что была сделано специально для "Бейба" Рута, на ней следы от ударов, царапины, всё, как надо. Они всё это проверили, изучили, написали об этом отчёт, вот почему такая вещь приносит миллионы: потому что она 100%-но настоящая", - говорит директор аукциона Дэйв Кохлер. По его словам, в мире коллекционеров спортивных реликвий уже поднялся ажиотаж.

В отличие от других таких предметов, часто переходящих из рук в руки, бита "Бейба" Рута, подаренная им другу Джиму Райсу, всё это время находилась в его семье - сначала у самого Джима, а потом у его сына Тери.

С Рутом, вошеджшим в "Зал бейсбольной славы", команда "Янки" стала символом Нью-Йорка, за 15 лет выиграв Американскую Лигу 7 раз, а Мировую Серию 4 раза.

Вещи, принадлежавшие легенде бейсбола - истинное сокровищем для коллекционеров: шесть из пятнадцати самых дорогих когда-либо продававшихся спортивных реликвий принадлежали именно "Бейбу" Руту. Так, его футболка сезона 1920 года была продана с аукциона в 2012 году за 4, 415 млн долларов США.