Непал приходит в себя после урагана

Жители Непала разбирают завалы после того, как над страной пронесся мощный ураган. Сильнейший ветер дул всего около часа, но этого было достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб инфраструктуре. Ветром срывало крыши домов, переворачивало автобусы и грузовики. Нарушена система энергоснабжения.

Жертвами урагана стали несколько десятков человек, еще сотни пострадали. Сейчас спасатели пытаются добраться до отдаленных населенных пунктов, чтобы оказать помощь раненым. Не исключено, что число жертв возрастет.