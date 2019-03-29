Ешь ананасы, золото жуй... в Париже

В Париже прошел "драгоценный" ужин, приглашены на который были только 20 человек. Это часть перформанса французской художницы Фредерики Лесерф. Все блюда были покрыты 24-каратным золотом. Как говорят кураторы "спектакля", их цель была привлечь внимание к бессмысленности золотого фонда, а также показать, как важна материя в искусстве. Под золотой пленкой скрывались простые блюда: курица, вареные яйца, овощные чипсы и пирожные.

Лесерф проводит "золотые ужины" с 2004 года. То, что больше всего ее привлекает в них – скоротечность созданного ею искусства, потому что "на следующий день ничего не остается кроме опыта". Быть одним из приглашенных на "золотой ужин" стоило 40 евро, и все "билеты" на него было распроданы за 3 дня.