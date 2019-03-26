Парламент готовится решить судьбу "брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала кабинет министров, чтобы обсудить решение парламента проголосовать по альтернативным вариантам соглашения о выходе из ЕС. Министры решили не брать на себя обязательство согласиться с любым вариантом соглашения, поддержанным большинством депутатов. В правительстве по-прежнему считают, что уже согласованный с ЕС вариант – самый лучший.

"По моему, соглашение списывать еще рановато, – считает Адам Сайган, преподаватель права ЕС в Лестерском университете. – Есть основания предполагать, что те, кто голосовали против него, особенно сторонники «брексита» среди тори, теперь понимают, что лучше такое соглашение, чем отказ от «брексита», и поэтому изменят свою точку зрения".

Какого решения ждёт от Лондона Брюссель? Нужен ли второй референдум? С такими вопросами обратилась журналистка Euronews Теса Арсилла обратилась к лидеру Альянса либералов и демократов за Европу, бельгийскому политику Ги Верховстадту:

"Это не наше дело решать по поводу второго референдума. Это не в нашей компетенции. Наша задача добиться упорядоченного выхода. Поэтому я надеюсь, что Палата общин в ближайшее время, на этих выходных, сформулирует то, за что же она выступает, каких отношений с ЕС она хочет".

По мнению британской прессы, позиции Терезы Мэй сейчас слабы как никогда. На страницах газет обсуждается её отставка в обмен на одобрение парламентом соглашения ЕС, а также так называемый "норвежский вариант", при котором Британия, покинув Евросоюз, останется в Европейском едином рынке.