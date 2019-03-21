Предвыборное путешествие по Европе

В рамках[ поездки, которую Euronews совершает по Европе,за два месяца до европейских выборов, мы побывали в португальском Алентежу. Этот регион сталкивается с проблемой, знакомой всей Европе: старение населения.

Филипа Соареш, Euronews:

- Мы находимся в Монсараше, в Алентежу. Доля пожилого населения здесь наиболее высока: на 100 молодых людей приходится 199 стариков.

Португалия стала пятой в рейтинге стран мира с самым пожилым населением. Это вызвано растущей миграцией из страны. По данным агентства Блумберг, к 2050 году в Европе больше всего пострадают от старения населения экономики Португалии, Греции и Испании.

В небольшом ресторанчике Монсараша немноголюдно.

- Тут нет работы, нет работы для молодых, - поясняет один из посетителей. - Вот молодёжь и уезжает отсюда. Моя дочь сейчас живёт в восточном Тиморе. Она преподаёт португальский язык.

- Самые молодые здесь мой сын и моя дочь, - подключается к разговору бармен.

- И чем же они занимаются?

- Они ещё учатся в школе.

- А что они будут делать, когда закончат школу?

- Что они будут делать? Попытаются найти работу. Но не здесь, конечно. Для этого им придётся уехать. Они будут вынуждены уехать, потому что здесь делать нечего.

- И что же можно сделать, чтоб изменить такое положение вещей?

- Развивать здесь сельское хозяйство, вводить новые технологии и методы работы - вот как, например, испанцы это сделали в Бадахосе. Там в Бадахосе у всех фермеров есть большие склады, откуда их продукция прямиком доставляется в другие страны на грузовиках.

Филипа Соареш, Euronews:

- Жители Алентежу жалуются, что работы нет в первую очередь для самых молодых, которые хотели бы остаться дома. А владельцы крупных ферм говорят, что португальских рабочих не хватает, и им приходится нанимать мигрантов.