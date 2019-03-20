Подводный ресторан в Норвегии

В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан. Он расположен о самого южного мыса Норвегии и представляет собой гигантскую бетонную трубу, уходящую под воду. Он получил название Under (норв. "чудо"). Проект разработан архитектурным бюро Snoehetta, которая ранее спроектировала оперный театр в Осло и мемориальный музе 11 сентября в Нью-Йорке.

Ресторанный зал с видом на морское дно может принимать до 40 посетителей. Но столики забронировали уже почти 4000 человек. Кухня основана на дарах моря.

Подводные рестораны уже существуют в других частях света. Самый известный из них – на Мальдивских островах в Индийском океане.