"Это бардак" - Романо Проди о "брексите"

Бывший председатель Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди в эксклюзивном интервью для Euronews рассказал о будущем Евросоюза и грядущем "брексите":

Euronews: На этой неделе главной темой новостей был "брексит". В результате голосования в Палате общин британские парламентарии отвергли план Терезы Мэй, но одновременно они отвергли и сценарий выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем. Теперь получается, что госпожа Мэй должна просить ЕС перенести дату "брексита". Европейские лидеры пойдут на этот шаг?

- Я думаю, что все это бардак. Вначале я думал, что Великобритания выступит с единой позицией, а вот в Европе тем временем мнения по "брекситу" разделятся. Однако сейчас все происходит с точностью до наоборот: Соединенное Королевство раскололось, и этот раскол довольно серьезный. Я думаю, между странами ЕС будут идти консультации, но это ничто по сравнению с тем, что сегодня происходит внутри Великобритании. И в этом главная проблема.

Euronews: Мишель Барнье, главный переговорщик по "брекситу" со стороны ЕС, говорит, что Европа сделал все возможное для достижения сделки. Но может быть именно Евросоюз виноват в том, что "брексит" не сможет случиться в назначенные сроки?

- Сложно сделать что-то больше, когда ваш собеседник сам не знает, чего он хочет. И, согласитесь, это очень проблематично. Я очень внимательно изучал вопрос "брексита" и каждый день ловил себя на мысли, что просто не понимаю, на какой основе сами британцы могут договориться между собой.

Euronews: Вы стояли у руля Европейской комиссии, но с тех пор европейская идея претерпела изменения: "брексит", разногласия между Западной и Восточной Европой в правовой сфере, рост популизма и евроскептиков... Возникает ощущение, что что-то пошло не так. Как должен реагировать Евросоюз? Может быть следует признать ошибки?

- Чтобы понять нынешнее положение Евросоюза, необходимо вернуться к истокам и вспомнить, на каких принципах он строился. Лучшее определение Евросоюза: это союз разных народов, в том числе малых. И это очень важно. Если мы не вернемся к тому, чтобы в Еврокомиссии были представлены интересы всех стран, то Европа будет потеряна.

Euronews: Да, но тогда популисты смогут навязывать свою повестку дня, особенно после предстоящих весной выборов в Европейский парламент. Вас это не беспокоит?

- Нет, не беспокоит. Вот как раз после "брексита" популярность евроскептиков сильно упадет. Они прекрасно понимают, какие возможности открывает для них Объединенная Европа, и будут рады все сохранить, как есть.

Euronews: То есть вы считаете, что "брексит" станет уроком для популистов?

- Да!

Euronews: И вы убеждены, что Евросоюз сможет справиться с теми непростыми временами, которые он переживает сегодня?

- Да, я в этом убежден. Хотя в ближайшей переспетикве кризис возможно ухудшится, из-за понятных опасений, которые витают в воздухе. Но другой альтернативы просто нет!