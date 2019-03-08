Масленица за колючей проволокой

Масленицу с блинами, сжиганием чучела зимы и веселыми командными играми - отметили заключенные шести исправительных учреждений Ярославской области. В перетягивании каната, беге в мешках и на ходулях, залезанию на столб соревновались команды по шесть человек. В Угличе в течение двух недель готовили площадку, построив снежную полосу препятствий. Бригада поваров провела у плиты половину ночи, приготовив 100 литров чая и полторы тысячи блинов, чтобы все наелись вволю. Празднование прошло с огоньком: в упорной борьбе победила команда Рыбинской колонии №2 «Точка отсчета». По словам заключенных, у каждого есть выбор, как провести время, если уже попал в места заключения. В Рыбинске решили не опускать рук и пытаются хоть в чем-то стать лучше, например, упорно тренируясь.