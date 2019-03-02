Дэвид Бекхэм открыл футбольное поле в Лос-Анджелесе

Звезда английского футбола Дэвид Бекхэм сыграл открыл игровое поле в неблагополучном районе Лос-Анджелеса. Бывший игрок "Манчестера Юнайтед" и "ПСЖ" сыграл с местными детьми в футбол. Сам Бекхэм говорит, что он рад дать возможность юным игрокам заниматься любимым спортом, который дал там много ему самому когда-то.

"У всех нас есть мечты, а в Лос-Анджелесе мечты обычно сбываются. В вашем возрасте я хотел играть за "Манчестер Юнайтед", представлять Англию. У меня были кумиры, на которых я равнялся, и которые есть у вас. Если у вас есть желание делать что-то, мечты - просто верьте в них", – напутствовал Бекхэм юных футболистов.