Полицейский спас собаку, провалившуюся под лёд, и стал героем

Офицер полиции Нью-Йорка стал героем социальных сетей благодаря спасению собаки, провалившейся под лёд. Рано утром, проходя мимо канала Эри, сержант Трэвис Грэй услышал, что кто-то скулит. Он быстро обнаружил попавшее в западню животное: собака не могла вылезти из воды, потому что у неё скользили лапы.

Дальнейшие действия полицейского зафиксировала камера видеонаблюдения, зафиксированная на его форме. Собака получила переохлаждение, но быстро поправилась.