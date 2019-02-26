Ким Чен Ына заметили с сигаретой по дороге во Вьетнам

Северокорейский лидер Ким Чен Ын попал в поле зрения журналистов, когда решил сделать небольшую остановку, чтобы покурить. Это произошло во время 70-часовой поездки на поезде во Вьетнам, где Ким Чен Ын должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын - заядлый курильщик. Утром 26 февраля он вышел на платформу железнодорожной станции Наньнин, чтобы выкурить сигарету. На этих кадрах видно, как к нему подошла женщина, похожая на его сестру Ким Ё Чжон, со стеклянной пепельницей в руках.

Видео впервые было показано японским телеканалом TBS-JNN.

Встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое намечена на 27-28 февраля. Первый раз они встретились 12 июня прошлого года в Сингапуре.