Бронкс: знакомство с родиной хип-хопа

Красочный и космополитичный: знакомство с Бронксом, родиной хип-хопа

Французская исполнительница и автор песен Летисия Шериф путешествует по США, изучая музыку, культуру и историю американских городов. Второй её остановкой стал Бронкс – один из не самых знаменитых районов Нью-Йорка.

– Нью-Йорк – один из величайших городов мира, и, конечно, мне хотелось побывать там, – говорит Летисия, – но я решила познакомиться с не самым туристическим районом, поэтому отправилась в Бронкс, который по праву зовётся родиной хип-хопа.

Именно в Бронксе появился хип-хопа, он стал центром нью-йоркской уличной культуры, поэтому неудивительно, что этот красочный и разнообразный район – в самом деле одно из самых ярких и интересных мест в США.

Придя сюда, Летисия с головой окунулась в достопримечательности Бронкса, совершив паломничество по местам славы хип-хопа, посетила дом-музей Эдгара Аллана По и прогулялась по знаменитому Ботаническому саду. В Бронксе каждый найдёт что-то для себя интересное, и здесь рады приветствовать туристов, решивших не ограничиться достопримечательностями Манхэттена.

История хип-хопа

Жарким летним вечером, почти полвека назад, диджей по имени Клайв Кэмпбелл выступил на вечеринке у себя дома. У него была лишь гитара с усилителем и две вертушки. Этот день, 11 августа 1973 года, считается днём рождения хип-хопа, и произошло это в доме 1520 по Седжвик-авеню в квартале Моррис Хайтс в Бронксе.

Его новшество заключалось в том, чтобы ставить одновременно две пластинки и по очереди прокручивать их вручную на те места, что нравились публике. У него сразу нашлась масса подражателей, и любители жанра по-прежнему приходят сюда, чтобы побывать в том месте, где Кэмпбелла, прославившегося под именем Кул Герк, посетила замечательная идея.

В компании легендарного Грандмастера Каза Летисия прошлась внешне непримечательному жилому кварталу Бронкса, которому есть. Что рассказать об этих местах: «Я отлично провела время с ним, он знает столько всего, и с ним приятно общаться, – говорит она. – Он очень ценит местную музыкальную культуру и делает многое, чтобы сохранилась память об её истории». Туристы могут совершить прогулку в его компании – Грандмастер Каз порой проводит экскурсии для Hush Tours.

Не пропустите: наши любимые места в Бронксе

Любители культуры и искусства, музыки и музеев не смогут скучать в Бронксе. Вот самые интересные, по мнению Летисии, места:

1. Прогуляйтесь по рынку на Артур-авеню, в самом сердце Маленькой Италии Бронкса (Белмонт). Многие нью-йоркцы считают, что это единственное место в городе, где продаётся настоящий итальянский хлеб, макароны, колбасы, выпечка и кофе. Местные торговцы поразят вас своими познаниями, а блюда столь же вкусны, сколь прекрасны на вид.

2. Бронкс обычно представляется районом сплошной городской застройки, между тем именно здесь находится Нью-Йоркский ботанический сад, крупнейший в США – настоящий оазис в городе. «Это особый мир, – говорит Летисия, – здесь на ста с лишним гектарах раскинулись сады и оранжереи, в которых более миллиона растений!»

3. Благодаря нескольким волнам иммиграции в Бронксе появились самые разнообразные рестораны. Желающим расширить свой кулинарный кругозор следует заглянуть в такие места, как ресторан ганской кухни Ebe Ye Yie (в переводе – «всё будет хорошо»), где посетителям предлагается есть руками. Летисия рекомендует также мексиканский ресторан La Morada, где она отведала настоящие тако и традиционное блюдо Оахаки. «В этом ресторане также проводятся художественные мастер-классы для детей этого района», – добавляет Летисия.

4. Дом-музей Эдгара Аллана По смотрится необычно среди высотных зданий. Это скромный сельский дом, где автор жил с 1846 по 1849 год, написав там несколько произведений. По и его жена Вирджиния переехали сюда в надежде на то, что свежий воздух поможет ей излечиться от туберкулеза. Дом удалось спасти от сноса в 1913 году, затем его переместили на другую сторону улицы.

5. Бейсбольная команда «The Yankees», 27-кратные чемпионы мира, тренируются на стадионе The Yankees в Бронксе. Здесь можно побывать не только на бейсбольном матче мирового уровня, но и на экскурсии с одним из их знающих и опытных гидов.

Звуковая дорожка для прогулок по Бронксу

Эти композиции станут удачным аккомпанементом вашему визиту в Бронкс:

• Диджей Кул Герк выступил на школьной вечеринке своей сестры в Бронксе в 1973 году, придумав способ крутить пластинку в обратную сторону, чтобы люди могли танцевать дольше. Благодаря этому он прославился как «отец хип-хопа». В 2008 году он участвовал в записи диска «Sacrifice» группы Substantial.

• «Песня El Manicero» (Продавец арахиса), записанная Оркестром казино Гаваны Дона Аспиазу в 1930-м году, положила начало повальному увлечению румбой после того, как прозвучала в театре RKO Palace в Бронксе.

• Группа старшеклассниц из Бронкса, прославившаяся как The Chiffons, исполнила песню «He's So Fine» (1963) молодого автора Ронни Мака.

• Песня Пита Родригеса, выходца из Бронкса, «I Like it Like That» стала хитом в 1967-м году.

• Пианист и композитор Телониус Монк жил в Бронксе. Его сын считает одной из лучших джазовых композиций своего отца «Epistrophy» (1941).

• Название песни репера Фэта Джо говорит само за себя: «Bronx Keeps Creating It» (Бронкс продолжает творить) (1995).

• В песне Брюса Спрингстина «Lost in the Flood» (1973), посвящённой войне во Вьетнаме, упоминается Бронкс.