На границе с Колумбией сгорели грузовики с гумпомощью

На границе Колумбии и Венесуэлы сторонники венесуэльской оппозиции пытаются спасти из нескольких горящих грузовиков продовольствие и медикаменты, направленные США. Сообщается, что остальные грузовики с гуманитарной помощью были отозваны обратно в Колумбию, так как стало ясно, что в Венесуэлу им не попасть. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии".