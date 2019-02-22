Лас-Вегас под снегом

Первый за более чем 80 лет сильный снегопад прошел в штате Невада. Как сообщают местные СМИ, в городе толщина снежного покрова достигала 13 мм, а в международном аэропорту Лас-Вегаса - 25 мм.

Столь сильного снегопада в городе и окрестностях не было с начала регулярных метеонаблюдений в 1937 году. В пятницу, согласно метеопрогнозу, в окрестностях Лас-Вегаса толщина снежного покрова может достичь в некоторых районах 76 мм. Власти обратились к местным жителям с просьбой не пользоваться по возможности автотранспортом.