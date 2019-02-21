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Бизнес

ЕС-РФ: бизнесмены жалуются на санкции

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 Галина Полонская 
ЕС-РФ: бизнесмены жалуются на санкции
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на брифинге для членов Ассоциации европейского бизнеса, выразил сожаление по поводу того, что Евросоюз продлил антироссийские санкции, "поддавшись давлению внутренних русофобов, Соединенных Штатов и Украины", но, в то же время, отметил, что экономические отношения России и ЕС продолжают развиваться:

"Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, среди них и "Северный поток-2". Прорабатываются варианты продолжения сухопутной транзитной нитки этого газопровода в европейском направлении. Но, естественно, с учётом печальных уроков "Южного потока" для принятия окончательного решения потребуется железобетонные юридические гарантии со стороны Еврокомиссии".

В свою очередь, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, выступая на конференции "Конкурентоспособная Россия – новые пути" в Берлине, заявил, что его страна не заинтересована в санкциях против России, приняла их по политическим мотивам, поэтому стороны "должны работать над изменением политических отношений таким образом, чтобы однажды прийти к другим решениям".

Галина Полонская, Euronews: "Представители европейского бизнеса заявили Сергею Лаврову, что серьёзные палки в колёса вставляют российские контрсанкции. На что Лавров ответил, что эти меры сказываются на российской экономике, в частности на её сельскохозяйственном секторе, и добавил, что Евросоюзу, который заразился бациллой американской вседозволенности, пора от санкций уже отказываться".

Журналист • Юрий Смирнов