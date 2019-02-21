ЕС-РФ: бизнесмены жалуются на санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на брифинге для членов Ассоциации европейского бизнеса, выразил сожаление по поводу того, что Евросоюз продлил антироссийские санкции, "поддавшись давлению внутренних русофобов, Соединенных Штатов и Украины", но, в то же время, отметил, что экономические отношения России и ЕС продолжают развиваться:

"Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, среди них и "Северный поток-2". Прорабатываются варианты продолжения сухопутной транзитной нитки этого газопровода в европейском направлении. Но, естественно, с учётом печальных уроков "Южного потока" для принятия окончательного решения потребуется железобетонные юридические гарантии со стороны Еврокомиссии".

В свою очередь, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, выступая на конференции "Конкурентоспособная Россия – новые пути" в Берлине, заявил, что его страна не заинтересована в санкциях против России, приняла их по политическим мотивам, поэтому стороны "должны работать над изменением политических отношений таким образом, чтобы однажды прийти к другим решениям".

Галина Полонская, Euronews: "Представители европейского бизнеса заявили Сергею Лаврову, что серьёзные палки в колёса вставляют российские контрсанкции. На что Лавров ответил, что эти меры сказываются на российской экономике, в частности на её сельскохозяйственном секторе, и добавил, что Евросоюзу, который заразился бациллой американской вседозволенности, пора от санкций уже отказываться".