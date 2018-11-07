Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с рабочим визитом в столице Испании, назвал "нелегитимным" решение США ввести санкции в отношении Ирана. По его словам, новые американские санкции нарушают международное право, а политика ультиматумов не приемлема. Москва исходит из того, что ядерное соглашение с Ираном сохраняет силу для всех участников, кроме США:
РФ и ЕС против антииранских санкций США
РФ и ЕС против антииранских санкций США
"Американские меры в отношении Ирана абсолютно нелегитимны. Их осуществление – грубейшее нарушение решения Совета Безопасности ООН. Формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, не могут не вызывать глубокого разочарования. Мы исходим из того, что нормы не только международного права, но и международного общения никто не отменял. Вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований в нашу эпоху едва ли допустимо".
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель подчеркнул, что позиция ЕС по иранскому вопросу совпадает с российской:
"Европейский союз и Испания в частности очень негативно оценивают одностороннее решение Соединённых Штатов выйти из ядерной соглашения с Ираном, что, наш взгляд, вредно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности".