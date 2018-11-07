РФ и ЕС против антииранских санкций США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с рабочим визитом в столице Испании, назвал "нелегитимным" решение США ввести санкции в отношении Ирана. По его словам, новые американские санкции нарушают международное право, а политика ультиматумов не приемлема. Москва исходит из того, что ядерное соглашение с Ираном сохраняет силу для всех участников, кроме США: