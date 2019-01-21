ЕС пополняет санкционный список

Министры иностранных дел ЕС внесли в санкционный список девять человек и одно юридическое лицо из России. Такие меры введены в соответствии с новым режимом ограничения применения и распространения химического оружия, принятом еще в октябре 2018 года. Речь идет о деле об отравлении Скрипалей, в связи с которым Россия не раз заявляла о бездоказательности обвинений в адрес Москвы.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини ответила на это следующим образом:

Федерика Могерини, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности:

"Мы всегда придаем большое значение правовой основе наших решений, и я уверена, что государства-члены приняли это решение сегодня исходя из прочной правовой базы".

Кроме того, дополнительные санкции были введены против нескольких сирийских бизнесменов и компаний, поддерживающих режим Башара Асада. Новые санкции объявляются во время подготовки к первому саммиту ЕС-Лига арабских государств, который запланирован на конец февраля. После нескольких лет запрета там ожидается также присутствие Сирии.

Европа пытается выработать и общую позицию по Ирану, который сегодня страдает от санкций со стороны США. ЕС готовится к саммиту по Ближнему Востоку. Встреча пройдет в Варшаве в марте, и - что примечательно - одним из ее организаторов являются Соединенные Штаты Америки.