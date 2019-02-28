Посол США в ЕС о России и Украине

Посол Соединённых Штатов в Евросоюзе только что вернулся с Украины. С Гордоном Сандландом в его брюссельской миссии беседует корреспондент Euronews Андрей Бекетов.

Euronews: Как вы оцениваете уровень напряженности между Украиной и Россией?

Сандланд: Напряженность явно ощущается на стороне украинцев. Они хотят жить в мире и демократии, но живут в постоянном страхе перед угрозой зловредного российского влияния, которая, похоже, не ослабевает.

Euronews: Конгресс США только что опубликовал проект нового закона, налагающего на Россию дополнительные санкции. Какие из них наиболее важны?

Сондленд: Цель любых таких санкций - удержать Россию от плохого поведения, исправить плохое поведение и, желательно, вернуть Россию в положение, при котором она уважала бы территориальную целостность свободных стран, позволяла этим странам проводить свободные и честные выборы и не вмешивалась бы в их внутренние дела.

Euronews: Россия предостерегает США и НАТО от размещения американских ракет в Европе ...

Сондленд: Нас не беспокоят российские угрозы. Я думаю, Европа очень довольна тем, что Соединенные Штаты являются её давним сильным союзником, который гарантирует её свободу и независимость вместе с другими партнёрами по НАТО.

Euronews: Как велико согласие между США и ЕС в отношении проекта Северный поток-2?

Сондланд: Некоторые страны-члены ЕС считают, что без российского газа их энергетические потребности не будут удовлетворены. Мы не согласны с этим. Мы думаем, что по всему миру достаточно запасов энергии - и не только энергии США. Мы полагаем, что страны-члены, готовые поставить Европу в уязвимое положение перед влиянием России - а она могла бы ограничить поставки газа в трудные политические времена - мы не думаем, что они действуют в полной мере в интересах Европы.