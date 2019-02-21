ALOS-2: спутниковые данные для оперативных действий

В эфире новый выпуск передачи «Глобально о Японии». Мы находимся в Палу, на индонезийском острове Сулавеси, где в сентябре прошлого года сильное землетрясение и цунами разрушили жилые дома и предприятия, погубив более 2000 человек.

Свою помощь индонезийским властям предложила Япония – лидер в борьбе со стихийными бедствиями – используя для этого космические технологии.

Японский спутник ALOS-2 пролетел над островом и составил картину ущерба. С помощью специального радара он способен фиксировать изменения рельефа, состояние растительности и лесного покрова во всём мире – в любых погодных условиях, днём и ночью.

В Индонезии эти данные использовались для создания специальных карт, которые помогали властям определять районы, нуждающиеся в помощи.

– Это всего лишь изображения, – говорит инженер JAXA Широ Кавакита, – но пользователям нетрудно самим их проанализировать, создать карты чрезвычайных ситуаций, где указаны пострадавшие районы и получить важную информацию для борьбы с последствиями стихийных бедствий».

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) размещает часть своих космических данных на сайте Asia Sentinel. Это делается в рамках добровольного сотрудничества космических агентств и агентств по борьбе со стихийными бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что очень важно для принятия решений и действий в чрезвычайных ситуациях.

В столице Индонезии Джакарте Дзюн Хаякава из японского агентства международного сотрудничества JICA даёт пояснения к спутниковому снимку:

– Взгляните, например, на это изображение... Здесь виден оползень, совсем близко от деревни. Это очень опасная ситуация. На основе спутниковых данных власти Индонезии стали составлять карту оценки рисков и угроз, и Япония оказала помощь при работе над проектом. На этой карте указаны не только крупные оползни, но и зоны затопления в случае цунами, а также зоны разжижения грунтов.

Такое разжижение грунта, как в Палу, встречается редко. Земля дрожит, почва становится рыхлой от грунтовых вод, и поверхность сдвигается...

– Когда в сентябре прошлого года произошло землетрясение, – поясняет корреспондент Euronews Дамон Эмблинг, – около тысячи зданий, стоявших по всему этому участку, рухнули, погубив тех, кто находился внутри, похоронив их в толще грязи. Для того, чтобы предупредить подобные катастрофы в будущем, Япония тесно сотрудничает с индонезийскими властями.

Учёные посетили пострадавшую от землетрясения зону, изучая пути преодоления имеющихся здесь проблем.

– Используя спутниковое изображение, можно сравнить расстояния до и после разжижения. Например, несколько зданий в этом районе сместились более чем на 400 метров. После этого мы проводили здесь геологические исследования, например, бурение, и проверяли состояние почвы. Мы всё ещё обсуждаем, как использовать эту территорию. Можно ли принять какие-то контрмеры, чтобы минимизировать разжижение грунта.

Японские учёные применяют спутниковые технологии и в своей стране, где постоянно существует угроза землетрясений, цунами и наводнений.

В штаб-квартире JAXA инженер Широ Кавакита рассказывает коллегам о данных, полученных после землетрясения на Хоккайдо. Красным цветом отмечены самые пострадавшие участки:

– По этим изображениям мы смогли выявить многие очень крупные районы, подверженные оползням из-за землетрясения, это очень важная информация для правительства Японии.

Благодаря этому власти смогли предупредить местных жителей о рисках, а там, где необходимо, распорядиться об эвакуации. Свои данные Японии предоставили также учёные из Сингапура.

Японские учёные стремятся теперь использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы оперативнее передавать полученные данные пользователям.

– Эта информация должны передаваться как можно скорее. Мы разрабатываем новые технологии, автоматический анализ, автоматическое предоставление данных.

Космические наблюдения служат не только для предотвращения ущерба от стихийных бедствий. Спутник ALOS-2 отслеживает изменение климата, фиксируя повышение уровня мирового океана, таяние полярных льдов и вырубку лесов Амазонки. Технологии JAXA будет и впредь приносить пользу Индонезии и другим странам, которые для решения подобных проблем полагаются на богатый опыт Японии.