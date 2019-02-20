Парный портрет Кима и Трампа

Вьетнамский художник Тран Лам Бинь посвятил свои новые полотна предстоящему саммиту лидеров КНДР и США. Он рассчитывает, что сможет их представить Ким Чен Ыну и Дональду Трампу, когда они встретятся в Ханое 27 февраля.

Несмотря на то, что картина выполнена в технике крупных мазков, оба лидера узнаваемы. Тран Лам Бинь особенно набил руку в изображении Дональда Трампа, который стал героем его художественной фантазии со дня своего избрания на пост хозяина Белого Дома. С тех пор под кистью художника родилось около 50 портретов Трампа. Кроме картин артист создал двухметровую скульптуру американского президента.