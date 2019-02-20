Скандал с отмыванием денег в Эстонии

Финансовая инспекция Эстонии наложила запрет на деятельность филиала Danske Bank в этой балтийской республике в течение восьми месяцев. Всего в рамках следствия по делу об отмывании денег через подразделение датского банка в Эстонии были задержаны десять человек.

Глава финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер ранее заявил: "Нарушения со стороны банка были серьезными и значительными, они абсолютно не совпадают с принципами деловой практики, принятой в Эстонии".

Речь идет о сумме до 200 миллиардов евро. Основной поток денег шел из России, Азербайджана и Молдавии.

Между тем в этом деле появились новые подробности: шведские СМИ сообщают, что один из крупнейших банков Швеции "Сведбанк" может быть причастен к отмыванию около 4 млрд евро, и эти действия, вероятно, связаны со скандалом в Danske bank. По данным журналистского расследования, речь идет о финансовых операциях, совершённых между клиентами двух банков в период с 2007 по 2015 г.

При этом Центробанк России еще в 2013 году предупреждал филиал банка в Эстонии о подозрительных российских клиентах.