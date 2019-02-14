Одинокие вьетнамцы молятся об удаче в любви

Одинокие вьетнамцы надеются, что скоро встретят вторую половинку. В День Святого Валентина они несут цветы и фрукты в древнюю пагоду Ха, которая находится в Ханое. Вьетнамцы верят, что те, кто вознесет здесь молитву о любви, скоро обретут личное счастье.

"Я одинока, поэтому я пришла сюда. Надеюсь, что смогу найти любовь. Может быть, я ее встречу прямо здесь", - делится мечтами студентка Тран Хоай Ни. "Эта пагода - священное место, поэтому я пришел сюда, чтобы попросить об удаче в любви", - говорит офисный сотрудник Нгуен Ти Тан Лам.

По легенде, тысячу лет назад император Вьетнама Ли Тхань-тонг, мечтавший о ребенке, побывал в этой пагоде. На следующий год у него родился сын, который в будущем сменил отца на троне.