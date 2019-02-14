Челночный бизнес на границе Колумбии и Венесуэлы

Жители Венесуэлы пробираются в Колумбию через тайные нелегальные переходы на реке Тачира неподалеку от международного моста Симона Боливара в одноименном штате. Река находится на границе между Венесуэлой и Колумбией. Главным образом люди несут в баулах, а те, кому повезло больше, и везут на тачках, металлолом, который они собирают повсюду на продажу в соседнюю страну. Таким образом венесуэльцы пытаются хоть как-то заработать на жизнь и купить продукты питания.

Среди нелегальных торговцев много молодых женщин и стариков, которые из последних сил тащат сумки с неподъемным грузом. Всего на реке Тачира более 30 таких нелегальных переходов. По словам представителей полиции Кукуты, нередко они изымают у нелегалов большое количество мяса - отсутствие санитарного контроля облегчает убой скота в Венесуэле и, как следствие, торговлю мясом с колумбийской стороной "по очень низкой цене", но с риском для здоровья.