Собаки против чаек

В Сиднее владельцы ресторанов и баров, расположенных на берегу моря решили объявить войну своим агрессивным посетителям - чайкам. Они придумали новое отпугивающее и эффективное средство - собачий патруль. По словам работников кафе, раньше нельзя было оставить на несколько минут без присмотра на столе тарелку с едой - тут же все ее содержимое съедали ненасытные чайки. Теперь положение спасает спаниель Рокси. За три недели его доблестной службы наблюдаются значительные улучшения. До появления собаки ресторан в каждый обеденный перерыв подвергался примерно десятку нападений птиц. Сейчас все изменилось. Довольны и владельцы ресторанов, и посетители.