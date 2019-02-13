Наводнение в Квинсленде: по пояс в воде

В австралийском штате Квинсленд прошла операция по спасению пожилого мужчины и его собаки. Тревогу забили соседи 79-летнего Десмонда Смита. Прибывшие на их вызов полицейские застали австралийца по пояс в воде в дверях собственного дома: не прекращающиеся вот уже несколько дней проливные дожди ранее привели к сильному наводнению в штате. Затоплены тысячи жилых зданий. Разгул стихии привел к массовой гибели крупного рогатого скота и эвакуации более тысячи человек. Смит поблагодарил своих спасателей, а позаботиться о его собаке на время наводнения пообещали соседи.