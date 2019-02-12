Отель по мотивам "Игры престолов" в Финляндии

Зима пришла! Поклонники сериала "Игра престолов" смогут на себе ощутить, что означает спать в вечном холоде, в окружении драконов, белых ходоков и волков из вымышленного королевства Вестерос. В Финляндии в 200 км от северного полярного круга строится отель SnowVillage Lapland в сотрудничестве с HBO Nordic по мотивам одного из самых известных сериалов. 12 скульпторов из Литвы, Латвии, России, Польши, Украины и Финляндии использовали для создания декораций 400 тысяч килограммов льда. Посетители смогут пожениться в Великой септе Бейлора, поужинать в ледяном замке Винтерфелл, пропустить по ледяному стаканчику и встретить великана Мега Могучего. "Игра престолов" - абсолютный хит платформы HBO с миллионами поклонников по всему миру. Восьмой заключительный сезон сериала выходит в апреле 2019 года.