Антисемитизм: Франция ищет "противоядие"

"Антисемитизм - это яд <...> Он отравляет, убивает"... Такие слова прозвучали из уст министра внутренних дел Франции. Кристоф Кастенер побывал в пригороде Парижа - на месте, где в 2006 году было найдено тело Илама Халими.

Молодого еврея похитила группировка "варвары", которую возглавлял Юсуф Фофана. Вымогатели требовали у семьи выкуп, полагая что "все евреи богаты". Прежде чем убить, похищенного зверски пытали в течение трёх недель.

Накануне посаженные в память об Иламе деревья в Сент-Женевьев-де-Буа были срублены неизвестными.

"Франция фактом моего пребывания здесь в качестве представителя правительства и Республики обращается к каждому человеку, который делает свой религиозный выбор, - вы должны быть и будете защищены", - пообещал глава МВД.

Прокуратура расследует целую серию акций антисемитского характера, произошедших в столице и пригородах в минувшие дни.

"Евреи" на немецком, "Макрон - еврейская марионетка" - эти и другие надписи появились на витринах парижских ресторанов и фасадах зданий. Перекочевали они с плакатов "жёлтых жилетов", утверждают некоторые политики, упрекая манифестантов в том, что те если не прямо, то косвенно способствуют нагнетанию атмосферы нетерпимости.

Между тем, по данным французских властей, в 2018-ом число актов, направленных против евреев, выросло на 74% по сравнению с годом ранее. Впрочем, такую тенденцию аналитики наблюдают с начала 2000-х годов, когда был зафиксирован резкий рост правонарушений, совершаемых на почве антисемитизма. Многие исследователи связывают это с ситуацией на Ближнем Востоке и палестино-израильским конфликтом.

Чувства страха и незащищённости заставляют представителей еврейской общины покидать страну. Каждый год из Франции, главным образом, в Израиль уезжает примерно три тысячи евреев.