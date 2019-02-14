Во Франции выросло число случаев осквернения церквей вандалами

Во Франции с начала года выросло число случаев осквернения церквей вандалами. Только за минувшую неделю было зафиксировано пять подобных инцидентов, причем в различных регионах: в Тарне, Бургундии, под Парижем.

Все это вызывает крайнюю обеспокоенность верующих во Франции. Вот, что заявили прихожане одной из церквей, которая подверглась вандализму: "Конечно, все это крайне печально. Причем мы видим, что оскверняют не только церкви: растет число выходок антисемитского характера, антиисламского. Все это не может не вызывать обеспокоенность".

Разбитые алтари, перевернутые распятия, оскорбительные надписи: комментируя эти выходки премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти страны очень серьезно воспринимают проблему. Он пообещал, что обсудит меры по предотвращению актов вандализма на предстоящей встрече с епископами Франции.

По данным властей, в 2018 году во Франции в целом было зафиксировано около 1060 случаев осквернения мест христианского культа.