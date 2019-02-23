Акт XV: "желтые жилеты" вновь вышли на улицы во Франции

"Желтые жилеты" - Акт XV. Прошло уже больше трех месяцев с того момента, как во Франции начались протесты "желтых жилетов". Однако никакого реального диалога между властями и протестующими по-прежнему нет.

По мнению ряда наблюдателей, французские власти делают ставку на то, что протестное движение просто выдохнется. Если в первых манифестациях участие принимали около 300 тысяч человек, то в последние недели число протестующих насчитывало уже 40 тысяч человек по всей Франции.

"Я думаю, что многие уже просто боятся выходить на демонстрации. Сегодня людей могло быть гораздо больше, нас очень многие поддерживают, но предпочитают оставаться дома", - заявил Euronews один из манифестантов.

Однако одновременно наблюдатели констатируют, что недавние инициативы Эммануэля Макрона, в том числе организация так называемых национальных дебатов, похоже, начинают, приносить свои плоды.

Как показывают последние опросы общественного мнения, политический рейтинг Эммануэля Макрона несколько стабилизировался в последние недели. И хотя в поддержку главы государства высказываются лишь около 30% французов, стремительного падения, как в начале протестного движения, больше не наблюдается.

Важной проверкой прочность для сторонников Макрона, отмечают французские политологи, станут грядущие в мае выборы в Европейский парламент.