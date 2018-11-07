"Чувство страха и незащищённости": еврейская община во Франции

Во Франции проживает самая большая еврейская община в Европе. Она насчитывает 550 тысяч человек. В последние десятилетия среди них всё больше тех, кто уже не чувствует себя в безопасности в этой стране.

По этой самой причине семья Пинто решила покинуть район Сен-Дени в пригороде Парижа. В прошлом году трое мужчин вторглись к ним в дом и удерживали силой всю семью в течение нескольких часов.

"Они сказали: вы - евреи, значит у вас есть деньги, - рассказывает отец семейства Роже Пинто. - Они связали моего сына, били ногами жену. Меня - и вовсе оглушили. Они заперли нас в комнате, посадили на кровать и пригрозили: не шевелитесь, иначе мы вас убьём. Решив, что мы не очень-то напуганы, они вытащили большую отвёртку. Вот тогда стало и правда страшно. Они приставили её прямо к горлу", - вспоминает он.

Цена безопасности - изоляция

Сегодня синагоги во Франции, как и еврейские учебные заведения, находятся под охраной. Эту школу построили в XII округе Парижа почти 40 лет назад. Изначально её планировали сделать открытой для всех желающих. Но директор решил иначе, поскольку уже тогда отмечал ухудшение ситуации.

"Был период, когда в здании дежурили восемь вооружённых солдат. Ученики, конечно, задавались вопросом: зачем нам - еврейским детям - нужны военные в нашей школе?", - рассказывает Анри Коэн Солал.

Солдат с оружием заменили охранник и родители, которые несут вахту сегодня.

"Да, семьи чувствуют себя в безопасности. Но они платят за неё высокую цену: приходится отгораживаться от внешнего мира", - утверждает директор.

В начале 2000-х годов число правонарушений, совершаемых на почве антисемитизма, резко возросло. Исследователи связывают это ситуацией на Ближнем Востоке.

Всплеск насилия

"В середине 90-х число происшествий, связанных с антисемитизмом, не превышало 50 в год. А с начала 2000-х - когда была объявлена Вторая интифада - мы фиксировали уже порядка 900 таких преступных действий и угроз в отношении евреев. В целом, очень чётко прослеживается связь между всплеском насилия и действиями израильской армии", - поясняет Нонна Майер, руководитель исследовательских проектов CNRS.

"Мы не можем составить какой-то общий социально-демографический портрет всех нападавших. Но зачастую это молодые люди - дети иммигрантов. Хотя раньше в этой роли выступали сторонники ультраправых, тем самым выражая своё возмущение привилегированным положением представителей некоторых слоёв общества", - заключает она.

Чувства страха и незащищённости заставляют представителей еврейской общины покидать страну. Каждый год из Франции, главным образом, в Израиль уезжает примерно три тысячи евреев.