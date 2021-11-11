Франция: пожизненный срок для убийцы Мирей Кноль

К пожизненному тюремному заключению за убийство Мирей Кноль приговорил парижский суд присяжных Ясина Миуба, в очередной раз признав антисемитский характер преступления. В вердикте уточняется, что 28-летний рецидивист не сможет выйти на свободу раньше, чем через 22 года.

"Мы хотели бы поблагодарить Францию за то, что ей удалось воздать правосудие в столь непростое время, - заявил по окончании 9-часового заседания Даниэль, один из сыновей Мирей Кноль. - В некотором смысле моя мать отомщена, и мы можем почувствовать себя свободнее"...

Соучастник преступления, 20-летний маргинал Алекс Каримбакюс, приговорён к пятнадцати годам тюрьмы за грабёж с отягчающими обстоятельствами. Следствию не удалось доказать его причастность к убийству.

"В отличие от Ясина Миуба, у Алекса Каримбакюса не было и тени антисемитизма. Поэтому, на мой взгляд, логично, что суд приговорил к разным срокам того, кто совершил убийство и того, кто его не совершал", - заявил адвокат Каримбакюса Карим Лауафи.

Мать Ясина Миуба, Зулифа Келаф, приговорена к трём годам тюрьмы, в том числе одному под домашним арестом и полицейским надзором, за уничтожение улик и сокрытие орудия преступления.

23 марта 2018 года приехавшие по вызову в многоквартирный дом на востоке Парижа пожарные обнаружили полусгоревшее тело 85-летней Мирей Кноль с одиннадцатью ножевыми ранениями. Страдавшую болезнью Паркинсона женщину убили прямо на больничной койке.

Мотивом преступления стали, по словам председателя суда, "врождённый антисемитизм Ясина Миуба" и его убеждённость, что в квартире пережившей Холокост соседки его матери "скрыты огромные богатства".