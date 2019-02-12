Brexit: Мэй вновь просит об отсрочке

Тереза Мэй попросила парламент Великобритании дать ей дополнительное время на переговоры с Брюсселем по "брекситу". Изначально запланированное на эту неделю голосование по сделке с ЕС не состоится. Из-за тупиковой ситуации на переговорах Мэй просто не смогла представить Палате общин новый проект документа - с изменениями, на которых настаивали парламентарии.

"Это решающий этап и нам всем необходимо держать себя в руках, чтобы вовремя прийти к соглашению о "брексите". Я думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое Палата общин поддержит. Поэтому роль парламента на следующем этапе будет ключевой. Но сначала нам необходимо заручиться гарантиями по вопросу "бэкстопа", - заявила Мэй, выступая в Палате общин.

Однако перспективы достичь реальной сделки с Брюсселем все более туманны, отмечают наблюдатели. Многие парламентарии опасаются, что у Мэй просто не хватит времени. Ведь Еврокомиссия на дальнейшие уступки идти не хочет, а процесс выхода Великобритании из ЕС должен начаться уже в конце марта.

"В своем выступлении госпожа премьер-министр не ответила даже на самые элементарные вопросы. Наоборот нас просят о новой отсрочке. Наша страна переживает самый большой кризис за целое поколение, и все же премьер-министр продолжает безрассудно тянуть время", - отметил лидер лейбористов Джереми Корбин.

Механизм "бэкстоп" был выработан по требованию ЕС и призван не допустить появления жесткой границы на острове Ирландия. Иными словами при отсутствии сделки с Брюсселем входящая в состав Великобритании Северная Ирландия продолжит оставаться частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Это вызывает резкое неприятие многих британских депутатов, которые считают, что данное положение противоречит духу референдума по "брекситу" 2016 года.