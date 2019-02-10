"Брексит": мучительные поиски копромисса

Пока британский премьер Тереза Мэй продолжает поиск компромисса по соглашению о "брексите", большинство политиков никак не меняют свою позицию - вне зависимости от взгядов на проблему "развода" Великобритании и ЕС.

Бывший премьер-министр страны Тони Блэр прокомментировал действия Терезы Мэй.

"Я всю дорогу продолжаю твердить одно и то же: каждый должен принять для себя решение о том, что он собственно хочет от "брексита". Иначе мы выйдем [из ЕС] без какой-либо ясности, а значит и без определённости".

Самым проблемным вопросом, особенно с точки зрения большого бизнеса, продолжает оставаться граница между двумя частями острова Ирландия. Свою озабоченность высказывает глава Британской конфедерации промышленников Каролин Ферберн:

"Мы знаем, что компании покидают нашу страну, знаем, что их действия в итоге приведут к печальным последствиям для многих слоёв населения".

Вероятно, до конца февраля Тереза Мэй вновь предложит членам парламента проголосовать по ключевому вопросу сделки. Но без явного компромисса всего за семь недель до выхода из ЕС многие в Великобритании с ужасом осознают, что времени на принятие решения остаётся всё меньше.