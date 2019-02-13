Тереза Мэй уверяет, что не рассчитывает на отсрочку "брексита"

Британский премьер-министр Тереза Мэй опровергла сообщения о готовности правительства к отсрочке выхода из ЕС в случае отказа Палаты общин поддержать проект соглашения о «брексите». Выступая в парламенте, она прокомментировала этот сценарий, который, как сообщал телеканал ITV, советник премьер-министра по европейским вопросам Олли Робинс якобы излагал своим товарищам в брюссельском баре. Тереза Мэй заверила парламентариев, что это не соответствует позиции правительства.

Я благодарна, что он задал этот вопрос мне, а не стал полагаться на слова, сказанные кем-то кому-то и подслушанные в баре. Всё предельно ясно, позиция правительства не меняется. Мы запустили действие Статьи 50 и эта палата проголосовала за её применение. Процесс рассчитан на два года, этот срок истекает 29 марта. Мы хотим выйти с соглашением и работаем именно над этим. Тереза Мэй премьер-министр Великобритании

Лидер лейбористов Джереми Корбин, в свою очередь, раскритиковал правительство за организацию морских перевозок в Европу после «брексита»:

«Подходы правительства к "брекситу" оказались затратными, сумбурными и изворотливыми. Лучше всего это показывает неудача (с привлечением к перевозкам через Ла-Манш) Seaborne Freight, компании без кораблей и без торговой истории. 8 января министр транспорта говорил палате: "мы уверены, что фирма справится", что же пошло не так? Этот яркий провал свидетельствует о крайнем сумбуре, который царит в правительстве и сопровождает подготовку к "жесткому брекситу"».

Корбин ссылался на скандал вокруг компании Seaborne Freight, которая лишилась госконтракта на организацию морского сообщения с ЕС в случае «жесткого брексита», когда выяснилось, что у неё нет ни кораблей, ни опыта перевозок через Ла-Манш.