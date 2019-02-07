"Брексит" тормозит рост ВВП Великобритании

Великобритания в этом году столкнется с самым низким ростом экономики из-за неопределенной ситуации с "брекситом", однако в перспективе показатели могут вырасти, если Лондону удастся выйти из ЕС со сделкой.

Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Прогноз роста ВВП страны на 2019 год снизился до 1,2%. Хотя еще в конце 2018 года он оценивался в 1,7%

"Туманность "брексита" вызывает краткосрочные колебания экономических данных и, что самое главное, некоторую напряженность для бизнеса. Несмотря на то, что компании усиленно готовятся к непредвиденным затратам, в целом британская экономика не готова ни к "жесткому брекситу", ни к переходному периоду. Неясная ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС - один из факторов, определяющих текущий прогноз роста и инфляции", – заявил Карни.

Несмотря на понижение прогноза роста экономики Банк Англии пока не стал пересматривать базовую процентную ставку — она сохранена на уровне 0,75%.

Также по его прогнозам инфляция в Великобритании в ближайшие месяцы опустится ниже целевой отметки в 2%, в основном за счет замедления роста цен на энергоносители.